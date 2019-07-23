القبض على تسعة مطلبين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية في ديالى

2019/07/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة ديالى القبض على تسعة مطلوبين للقضاء وضبطت شاحنة مخالفة للضوابط القانونية .وقال العميد غالب عطية الناطق الاعلامي ان” مفارز من مكافحة اجرام بهرز وبني سعد ومندلي وابي صيدا وقسم شرطة العظيم ومفارز مكافحة الاتجار بالبشر تمكنت من القاء القبض على (9) مطلوبين للقضاء .وتابع ان ” سيطرة مدرع التابعة الى قسم […]

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