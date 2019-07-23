وفاة بسام الشكعة احد الوجوه البارزة في القضية الفلسطينية

2019/07/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية.ونقلت وكالة وفا الفلسطينية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن “الشكعة رحل عن عمر يناهز 90 عاما في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس”.واضافت أن ” بسام الشكعة كان قد انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام […]

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