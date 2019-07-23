النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

2019/07/23 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، وسط استمرار المخاوف حيال تعطل محتمل في الإمدادات بالشرق الأوسط، لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات

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