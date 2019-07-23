2019/07/23 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصوصاً بالمناطق الجنوبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. درجات الحرارة تلامس الـ50 خلال الأيام الأربعة القادمة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. درجات الحرارة تلامس الـ50 خلال الأيام الأربعة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).