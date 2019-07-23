ادارة القوة الجوية تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن تصريحات سعد ناطق

2019/07/23 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بأن اللاعب سعد ناطق لم يقل الحقيقة، بعد مغادرته اسوار الفريق وأنتقاله لفريق اخر خلال الموسم المقبل.وذكرت الادارة في بيان تلقت / املعلومة/ نسخة منه، أن “اللاعب سعد ناطق لم يقل الحقيقة بعد مغادرته الفريق، واتهاماته باطلة بخصوص عدم أيفاء الادارة بدفع مستحقاته المالية، وهذا ضرب […]

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