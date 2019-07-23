نائب: انخفاض عدد اعضاء مجالس المحافظات سيؤدي إلى مجالس منتجة

2019/07/23 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عبد الهادي موحان، ان انخفاض عدد اعضاء مجالس المحافظات سيفضي إلى مجالس منتجة.

وقال موحان أن العشيرة والصداقة والعلاقات جميعها عوامل تؤثر في العملية الانتخابية والاصوات، مشيرا الى ان انتخابات الفين وثمانية عشر اختلفت كثيرا، وكان هناك عزوف من قبل الجماهير، اذ كانت نسبة الناخبين تسعة عشر بالمئة.

واكد، أن مشروع تعديل قانون الانتخابات سيحفز الشارع العراقي على المشاركة الكبيرة بالانتخابات.

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