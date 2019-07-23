عمليات الهدم الإسرائيلية: مسمار جديد في نعش اتفاقيات أوسلو

2019/07/23 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية جريمة حرب جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، فباشرت في هدم 100 شقة سكنية في بلدة صور

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