كركوك تعرقل قانون الانتخابات المحلية

2019/07/23 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ان الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ستجرى في موعدها المحدد مع المحافظات الاخرى.

وقال البلداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، ان،قانون انتخابات مجالس المحافظات تم حسمه داخل البرلمان ولم يبق غير فقرات معينة سيتم حسمها خلال الايام المقبلة من قبل الجهات المختصة بالانتخابات.

واوضح ان “المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك لم يتم انجازها داخل البرلمان وتم اضافة بندين سابعا وثامنا الذان ينصان على التحقق من السكان الموجودين ليكون حضورهم الى الانتخابات عبر التحقق من البطاقة التموينية وسجل الاحوال المدنية، اذ يتوجب على مفوضية الانتخابات انجازه في موعد اقصاه الاول من كانون الاول 2020”.

واكد ان “البرلمان حدد الاول من نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، ليتم عندها حل جميع مجالس المحافظات واختيار مجالس جديدة ومعها محافظة كركوك”.

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