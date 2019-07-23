2019/07/23 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، انه تم فتح مقبرة جماعية تضم رفات نساء واطفال اعدمهم النظام المباد في بادية السماوة.

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