الصناعة والصحة تبحثان التعاون المشترك لدعم الصناعة الدوائية في العراق

2019/07/23 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة الصحة والبيئة اليات التعاون والعمل المشترك .وذكر بيان لوزارة الصناعة ان ” وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان التقى مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء لبحث واقع العمل والإنتاج في شركة أدوية سامراء وانواع المستحضرات الطبية المنتجة في معاملها واقسامها الانتاجية والتحديات التي تواجهها […]

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