تركيا تبحث عن بديل للعراق بعد إيقاف استيراد 400 الف طن من الدجاج سنويا

2019/07/23 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس جمعية اتحاد صناع اللحوم البيضاء ومربيها في تركيا، سعيد كوجا، وقف العراق وارداته من الدجاج من تركيا بعد قرارات سابقة بوقف استيراد البيض والمعكرونة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.وقال كوجا في تصريح تابعته /المعلومة/، إنه بعد هذه ستبحث تركيا عن بديل لتصدير منتجاتها، فنحو 400 ألف طن كان يتم تصديرها سنوياً إلى […]

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