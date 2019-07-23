2019/07/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، 10 عبوات ناسفة، فيما واصلا تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد ضمن اليوم الرابع لعمليات ارادة النصر الثانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قطعات اللواء ١٢ في الحشد الشعبي و الجيش تواصل تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد و تعثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يفككان 10 عبوات ناسفة ويواصلان تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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