2019/07/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب تبنيها مع رئاسة البرلمان اضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية او اضافتها في موازنة العام المقبل 2020 على أقل تقدير.ودعت اللجنة في بيان تسلمه النعيم نيوز نقابتي الصحفيين العراقيين والفنانين والاتحاد العام للأدباء والكتاب الى إرسال قوائم بالأسماء لغرض إرسالها الى وزارتي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة النيابية تبنى مع رئاسة البرلمان إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والأدباء النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية تبنى مع رئاسة البرلمان إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والأدباء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية تبنى مع رئاسة البرلمان إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والأدباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).