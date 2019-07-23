المالية النيابية: موازنة 2020 لا تتضمن تعيينات

2019/07/23 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألمحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، إلى أن موازنة العام المقبل 2020 قد لا تتضمن تعيينات، مشيرة إلى أن التركيز على الجانب الاستثماري.وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “موازنة العام المقبل ستركز على الجانب الاستثماري أكثر، وهو أمر مهم لتشجيع القطاع الخاص واستيعاب الأيدي العاملة وبالتالي […]

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