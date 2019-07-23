“بالصور”.. مدينة عراقية تستقطب “الشباب والصبايا” من اجل “التراث العالمي”

2019/07/23 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق زار وفد سياحي واعلامي من محافظات العراق كافة، مدينة هيت الواقعة غربي محافظة الانبار، وذلك ضمن حملة دعم ادراج قلعة هيت على لائحة التراث العالمي.وتعد قلعة هيت واحدة من ثلاث قلاع مهمة انتشرت في العراق، فهي لا تقل أهمية ومكانة تاريخية عن قلعة أربيل أو قلعة كركوك، إذ تشير المصادر التاريخية […]

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