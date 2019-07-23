بعد الاعتداء على موظفيها ..أمانة بغداد تتوعد بملاحقة المتجاوزين

2019/07/23 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت أمانة بغداد الإعتداء الذي طال موظفيها شرقي العاصمة بغداد، بعد حملة لإزالة التجاوزات التي تغلق شارع القدس في مدينة الصدر الأولى .وذكرت الأمانة في بيان لها ، إن ” كوادرها في بلدية الصدر الأولى، تعرضت لإعتداء من قبل بعض المتجاوزين على شارع القدس خلال حملة لإزالة التجاوزات والتي كانت تغلق الشارع المذكور “.

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