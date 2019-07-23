2019/07/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FibSl922T4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة اهالي البصرة مع المياه لا تزال مستمرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة اهالي البصرة مع المياه لا تزال مستمرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).