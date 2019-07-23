مسؤول بكركوك: عمليات زحف كثيفة لعرب وتركمان الى المحافظة

2019/07/23 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مدير زراعة كركوك ان عملية تعريب في أطراف المحافظة مستمرة، وقد زحفت "بكثافة" الى داخل المدينة أيضاً، كما يتم الآن نقل التركمان من تلعفر الى ناحية تازة التابعة لكركوك.

وقال مهدي مبارك ان "عملية التعريب في حدود محافظة كركوك مازالت مستمرة وبوتيرة متصاعدة، والآن بدأت العملية داخل مركز مدينة كركوك ويتم جلب العرب الى الأراضي المتجاوز عليها، وتقدم الإدارة كل التسهيلات لهم من نقل لسجلات الأحوال المدنية الى البطاقة التموينية"، بحسب موقع الحزب الديمقراطي.

وأضاف مبارك "ليست لدينا إحصائية دقيقة لكن هناك عملية واسعة لجلب العرب من المناطق الأخرى، وقد تم بالفعل نقل اعداد كبيرة منهم الى طراف كركوك ومركزها والهدف منها هو زيادة نسبة العرب في المحافظة".

واوضح "إضافة الى جلب العرب، بدأت الآن عملية أخرى وهي جلب التركمان من تلعفر وإسكانهم في ناحية تازة التابعة لكركوك كون غالبية سكان هذه المدينة هم من التركمان".

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