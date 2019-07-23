اربيل تعتقل اكثر من 50 متهماً بينهم

2019/07/23 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة اربيل ، اعتقال اكثر من 50 متهما بجرائم مختلفة.وقال مدير شرطة اربيل عبدالخالق طلعت في مؤتمر صحفي، "اعتقلنا 53 متهما خلال المدة الماضية بينهم 7 اشخاص بتهمة القتل.واضاف، ان من بين المعتقلين ايضا اشخاص يسرقون المحتويات داخل السيارات المركونة في الطرقات.

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