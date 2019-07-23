تفكيك 10 عبوات ناسفة شمالي بغداد

2019/07/23 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، 10 عبوات ناسفة، فيما واصلا تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد ضمن اليوم الرابع لعمليات ارادة النصر الثانية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء ١٢ في الحشد الشعبي و الجيش تواصل تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد […]

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