2019/07/23 | 10:50

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الأخبار الدولية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 | 10:39 صباحاً | عدد القراءات : 16

المبعوث الاميركي يعود الى افغانستان وقطر للتفاوض مع طالبان

متابعة/...أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاده، سيتوجه الى كابول ومن ثم قطر الاسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع طالبان بهدف التوصل الى اتفاق ينهي نحو 18 عاما من التدخل العسكري الأميركي.

وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين، إن خليل زاده سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى الأول من آب المقبل في اطار الجهود المبذولة للتمهيد ل"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبينت أن خليل زاده سيناقش في كابول "الخطوات التالية في عملية السلام، بما في ذلك تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الداخلية بين الأفغان".

وتشكيل مثل هذا الفريق يعد قضية شائكة، اذ ان طالبان ترفض التفاوض مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وأشارت الخارجية الى أن خليل زاد سيسافر بعد ذلك إلى الدوحة حيث "سيستأنف المحادثات مع طالبان".

وتأمل واشنطن في ابرام اتفاق سياسي مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة أواخر ايلول.

ويمكن لأي تقدم يتم تحقيقه أن يمهد الطريق لسحب القوات الدولية المنتشرة في أفغانستان منذ هجمات 11 ايلول قبل نحو 18 عاما، والتي قادت الولايات المتحدة إلى شن هجوم كبير للاطاحة بحكومة طالبان.

وأجرى المبعوث الأميركي جولات عدة من المباحثات مع طالبان العام الماضي، كان آخرها في 9 تموز في الدوحة.

كما أجرت طالبان في وقت سابق محادثات مع مسؤولين أفغان في العاصمة القطرية، وتعهد الطرفان بتقديم "خارطة طريق للسلام" في أفغانستان.

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