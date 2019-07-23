2019/07/23 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، عن اتلاف السلطات الجمركية في مطار البصرة الدولي لكميات من الادوية البشرية لكونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري .واضافت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى , ان” ملاكاتها العاملة في جمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد قامت ايضا بأتلاف لقاحات بيطرية و ادوية وورد طبيعي ومواد غذائية مختلفة بسبب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:اتلاف ادوية بشرية في جمرك مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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