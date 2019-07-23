الاعمار تنجز التصاميم الخاصة ببناء ثلاثة الاف مدرسة

2019/07/23 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء، عن انجاز التصاميم الخاصة بمشروع المدارس الوطني البالغ عددها ثلاثة الاف مدرسة ضمن بغداد والمحافظات، مؤكدة أن التصاميم ستنفذ حال المصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء.وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بالوزارة حسن مدب مجحم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزير الاعمار […]

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