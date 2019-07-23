الكعبي : البرلمان خصص ميزانية كبيرة جدا لتنمية الإقاليم وهذه الأموال بحاجة لأشخاص مخلصين لشعبهم و اكفاء

2019/07/23 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون مجالس المحافظات ركيزة أساسية في تعزيز استقرار المدن، مؤكدا حاجة الميزانية الكبيرة المرصودة لتنمية الإقاليم لأشخاص مخلصين.وقال الكعبي، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه: “نثمن الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات ، والقانونية […]

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