درب التبانة “التهمت” مجرة كاملة قبل 10 مليارات سنة

2019/07/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مرصد فلكي عن تفاصيل جديدة بشأن تصادم حدث قبل مليارات السنين، أدى إلى تشكل النجوم، والمادة التي تحيط بالكواكب في مجرتنا.وقال العلماء إن مجرة درب التبانة، التي تعرف أيضا باسم “درب اللبانة” التهمت بالكامل مجرة ضخمة أخرى قبل نحو 10 مليارات سنة، وفقا لبحث علمي صدر مؤخرا.وكشفت الدراسة العلمية أن المجرات الصغيرة، […]

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