محافظ بغداد يعلن إطلاق المالية أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى

2019/07/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، إطلاق وزارة المالية أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى.وقال الجزائري في تصريح له إن “دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار ومئتين وسبعين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف واثنين وستين دينار لمحاضري تربية الرصافة الأولى البالغ عددهم ١٥٢٦ مشمولاً”، مبيناً أن “إجراء المالية جاء بعد إرساله كتباً […]

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