مقتل أحد مسلحي داعش بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2019/07/23 | 10:55

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (23 تموز 2019)، بمقتل أحد مسلحي تنظيم داعش بانفجار عبوة ن...





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