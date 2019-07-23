اضافات جديدة على رواتب الموظفين تعرفوا على تفاصيلها

2019/07/23 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو اللجنة النائب، حنين قدو، في تصريح لصحيفة "الصباح"، ان" إيجاد تعيينات في القطاع الحكومي خلال الموازنة المقبلة أمر مستبعد، خاصة ان الحكومة لا تملك هذه الإمكانيات، لذلك سيتم تشجيع القطاع الخاص للتقليل من البطالة".واضاف قدو، ان" هناك إضافات جديدة خاصة في الرواتب ضمن موازنة 2020، لكن الى الآن لم تتم صياغتها بشكل أرقام، وهناك طروحات سوف تحولها الحكومة الى مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها الى البرلمان وهذه الطروحات من قبل التخطيط والمالية".وبين، ان" البرلمان لديه وفد يشارك في موضوع وضع الخطوط العريضة للموازنة المقبلة".واوضح، ان" الموازنة المقبلة تحتوي على تعيينات محدودة، فاستيعاب الآلاف من الخريجين في وظائف حكومية أمر غير منطقي، حيث ان الحكومة لا تملك هذه القابلية، وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى، وتشجيع القطاع الخاص وزج هذه القدرات من خلال البدء بمشاريع استراتيجية كبيرة".ونوه الى ان" تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح لمن يعمل في القطاع الخاص أن يحصل على راتب تقاعدي أسوة بالقطاع الحكومي سيقلل من الضغط على القطاع الحكومي".واكد، على" ضرورة أن تكون هناك أدوات جديدة وآليات في التعيين"، مشيرا الى أن "اللجنة تعمل على كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمار"، مبينا، ان" للجنة المالية إذا لم تقتنع بالموازنة فسوف تتم إعادتها للحكومة لإجراء تعديلات عليها".وأشار قدو، إلى ان" إمكانية إصدار موازنة تكميلية مع الوفرة المالية الموجودة لمعالجة بعض المواضيع خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي"، موضحاً إن" هناك مجموعة من المشكلات الخطيرة التي تواجه الحكومة والتي وعدت الشعب بمعالجتها".انتهى..م.م

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