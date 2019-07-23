إيران: نراقب السفن الأميركية ونسعى لتشكيل تحالف لضمان الملاحة بالخليج

2019/07/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني حسين خانزادي، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى “تشكيل تحالف بحري” لضمان أمن الملاحة في المياه الدولية في الخليج وبحر عمان، مؤكدا أن إيران تراقب كل السفن الأميركية في المنطقة، وأنه لديها أرشيف صور وتسجيلات لتحركاتها اليومية.وفي حوار مع نادي “المراسلين الشباب”، أكد خانزادي أن “هذا التحالف […]

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