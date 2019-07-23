الكعبي: قانون مجالس المحافظات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وعلى المفوضية انجاح الانتخابات

2019/07/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

أكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان قانون مجالس المحافظات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ، داعيا المفوضية الى انجاح الانتخابات.

وقال مكتبه في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ثمن الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات ، والقانونية النيابية واعضاء مجلس النواب في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ م ، ومجمل الحراك الذي سبق جلسة التصويت والمتمثل في عقد جلسات تشاورية وورش وندوات طيلة الفترات السابقة من اجل الوصول الى صيغة ببنود قانونية ترضى المواطن وتلبي طموحه أولا وآخيرا”.

واكد الكعبي، ان “القانون المصوت عليه مساء يوم امس والمتضمن اجراء الانتخابات المحلية بجميع المحافظات بما فيها محافظة كركوك العزيزة ، بعد مضي اكثر من ١٤ عاما من اجراء آخر انتخابات فيها ، يعد ركيزة أساسية في عملية استقرار المدن، وتثبيت الأسس الديمقراطية في البلاد سيما وكونه يعكس إرادة الناخب العراقي في اختيار إدارات محلية ” قانونية ” تقدم له افضل الخدمات دون تاخير”.

وأشار الى ان “مجلس النواب كان قد خصص ميزانية كبيرة جدا لتنمية الإقاليم، وهذه الأموال بحاجة لأشخاص مخلصين لشعبهم و اكفاء بامتياز قادرين على ادارتها وتبويبها بصورة جيدة ومهنية ونزيهة، وتحويلها الى مشروعات ذات اولوية وملموسة لدى المواطن في عموم المحافظات”.

ودعا الحكومة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات، الى “تهيئة جميع مستلزمات العملية الانتخابية التي تم تحديدها في مطلع نيسان من عام ٢٠٢٠ وتوفير جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية اللازمة والكفيلة لنجاح عملية الانتخابات وبما يحفظ نزاهتها وحياديتها”، مشددا على ان “السلطة التشريعية بدورتها الحالية ستقف بقوة ضد كل من يحاول استهداف العملية الديمقراطية وأسس ترسيخها والحفاظ عليها”.

KKK

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