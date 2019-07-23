تعيين على الملاك الدائم بالجامعة الوطنية

2019/07/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن حاجة جامعة لكادر تدريسي وتعيينه على ملاكها الدائم.



وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت

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