سائق متهور يقود الشرطة الأسترالية إلى مخدرات بقيمة 140 مليون دولار

2019/07/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد سائق متهور الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أمريكي) بطريق الخطأ عندما صدم سيارته المحملة بأكثر من

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