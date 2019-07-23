تشكيكات نيابية بنتائج التحقيق مع الفلاحي: لماذا تم نقله إذا كان بريئا؟

2019/07/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شكك النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الثلاثاء، بنتائج التحقيقات مع قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الاستخبارات الأميركية والتي افصح عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مساء امس، متسائلا عن سبب نقله من منصبه إذا كان بريئا.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكثير قد تفاجأ من تبرئة قائد عمليات […]

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