2019/07/23 | 11:00

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كوريا الجنوبية تعلن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه قاذفة روسية

اتهمت كوريا الجنوبية ، روسيا بانتهاك الاتفاقات الدولية الخاصة

بقواعد الطيران.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان فجر

الثلاثاء، إن قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا

الجنوبية فوق بحر اليابان قرب جزر توكتو.



واضافت الهيئة إن مقاتلات

تابعة لقواتها الجوية أقلعت وأطلقت طلقات تحذيرية باتجاه القاذفة

الروسية المذكورة.

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