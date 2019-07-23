الكعبي: اقرار قانون الانتخابات المحلية يعكس إرادة الناخب

2019/07/23 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات ، والقانونية النيابية والسادة اعضاء مجلس النواب في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، […]

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