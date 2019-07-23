2019/07/23 | 11:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات ، والقانونية النيابية والسادة اعضاء مجلس النواب في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.
وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: اقرار قانون الانتخابات المحلية يعكس إرادة الناخب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات ، والقانونية النيابية والسادة اعضاء مجلس النواب في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.
وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: اقرار قانون الانتخابات المحلية يعكس إرادة الناخب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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