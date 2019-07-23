سلحفاة نادرة برأسين! (صور)

2019/07/23 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول بأرخبيل الملايو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وذكرت صحيفة “ذي ستار”، أن العلماء أكدوا أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف وخاصة بين 13 ألف سلحفاة ولدت في مركز البحوث.

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