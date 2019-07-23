2019/07/23 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بأن “مهندس عبوات” تنظيم “ داعش” الاجرامي بانفجار شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/،ان” احد خبراء نصب العبوات الناسفة والذي يلقب بالمهندس في تنظيم داعش قتل بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولة نصبها في عمق تلال امام ويس(70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” داعش فقد 3 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مهندس عبوات “داعش” شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مهندس عبوات “داعش” شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).