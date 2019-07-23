ادارة القوة الجوية تكشف الاسباب الحقيقية لرحيل سعد ناطق

2019/07/23 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة الإدارية عن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة اللاعب قلعة الصقور سعد ناطق رغم تمسك الادارة والكادر التدريبي بخدماته للموسم المقبل.

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