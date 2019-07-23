2019/07/23 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقضي المواطن الكربلائي مرتضى الأوسي أغلب أوقاته في متحفه الشخصي المتواضع , والذي يضم عدد من الأسلحة النارية القديمة والتي تعود لحقب زمنية مختلفة, وكذلك الصحف الورقية التي تجاوز عمرها المئة عام.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المواطن مرتضى الأوسي يقضي أغلب أوقاته في متحفه الشخصي المتواضع النعيم نيوز.

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