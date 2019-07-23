تطبيق “واتس آب” يصل لملايين الهواتف التي تعمل بنظام KaiOS

2019/07/23 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة فيس بوك عن إتاحة تطبيق المراسلة واتس اب على KaiStore ليتاح لملايين الهواتف التي تعمل بنظام KaiOS منخفض التكلفة.وذكرت الشركة، انه ” مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 256 ميجابايت، سيتم تحميل تطبيق واتس آب على “معظم” هواتف KaiOS في الربع الثالث من العام والتي تتعدى 100 مليون هاتف حتى […]

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