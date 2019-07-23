سلام الشمري : التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والتوافق بخصوص كركوك..انجاز جديد للبرلمان

2019/07/23 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري تصويت مجلس النواب امس على قانون انتخابات مجالس المحافظات انجازا جديدا للبرلمان .وقال ان ” القانون تم تمريره بالاغلبية وماتحقق بخصوص كركوك جاء بتوافق الجميع لما تمثله من اهمية باعتبارها عراقا مصغرا يمثل جميع اطياف الشعب”.واضاف الشمري : ماتم الاتفاق عليه بخصوص كركوك ضمن […]

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