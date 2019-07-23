الشرطة الألمانية تشكر عراقيا قبض على قاتل

2019/07/23 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أثنت شرطة بلدة “فويردا” غرب ألمانيا على مواطن عراقي، عقب قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة “بالعمد” أمام قطار متحرك، ووصفت تصرف العراقي بـ”البطولي”.وأشار موقع “فوكس” الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن المواطن العراقي شك في سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال أسرة المواطن، الذي

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