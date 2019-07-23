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مديرية المرور: أيام السبت دوام رسمي وتمديد العمل حتى السابعة مساءً لتخفيف الزخم


مديرية المرور: أيام السبت دوام رسمي وتمديد العمل حتى السابعة مساءً لتخفيف الزخم
2019/07/23 | 11:34
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