زراعة كربلاء تعلن عن مكافحة 10 الاف دونم من البساتين والحقول من القوارض الزراعية

2019/07/23 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن مكافحة 10 الاف دونم من البساتين والحقول الزراعية من القوارض الزراعية في عموم محافظة بالمجان.

وقال مدير زراعة كربلاء الزراعي رزاق الطائي، في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "كوادرنا المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية بدات يوم 21 من شهر تموز الجاري حملة مجانية لمكافحة البساتين والحقول الزراعية في كربلاء بشكل مجاني باستخدام مبيدي (نوفار1 - اكريكارد المخصصين بمكافحة القوارض وباشراف الكوادر الهندسية الزراعية لما لهذه القوارض من اثر سلبي على المحاصيل والمنتجات الزراعية ، ومن المؤمل ان هذه الكمية تكفي لمكافحة 10 الاف دونم في مختلف مناطق كربلاء".

واضاف الطائي، "تم استلام 1400 كغم من مبيد نوفار و 700 كغم من مبيد اكريكارد وتم توزيعها على الشعب الزراعية من اجل مكافحة القوارض الزراعية ، موضحا ان حصة شعبة زراعة المركز 400 كغم من مبيد نوفار و200 كغم من مبيد اكريكارد ، وحصة شعبة زراعة عين التمر 230 كغم من مبيد نوفار و 116 كغم من مبيد اكريكارد، وحصة شعبة زراعة عون 230 كغم من مبيد نوفار و 116 كغم من مبيد اكريكارد ، وحصة شعبة زراعة الحسينية 170كغم من مبيد نوفار و 85 كغم من مبيد اكريكارد، وحصة شعبة زراعة الجدول الغربي 95 كغم من مبيد نوفار و 47 كغم من مبيد اكريكارد، وحصة شعبة زراعة الخيرات 125 كغم من مبيد نوفار و 62 كغم من مبيد اكريكارد، وحصة شعبة زراعة الهندية 85 كغم من مبيد نوفار و 42 كغم من مبيد اكريكارد، وحصة شعبة زراعة الصحراوية 65 كغم من مبيد نوفار و32 كغم من مبيد اكريكارد".

ودعا الطائي المزارعين إلى التعاون مع فرق المكافحة من اجل إجراء مكافحة مثالية من اجل الفضاء على هذه القوارض التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية في حالة عدم مكافحتها.

واشار مدير زراعة كربلاء الى، إن "هذه الحملة تتم بإشراف الكوادر الهندسية الزراعية من قسم وقاية المزروعات في مركز المديرية ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية".



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