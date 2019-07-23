زراعة ديالى تطالب باستثمار” لولوة حمرين”: ستحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك

2019/07/23 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، باستثمار ما اسمتها لولوة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدة أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك.وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “بحيرة حمرين (55كم شمال شرق بعقوبة) تشكل والتي تستوعب اكثر من مليارين و400مليون م3 تعتبر اكبر خزين […]

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