القوات تنطلق بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية

2019/07/23 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قطعات اللواء 8 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الثلاثاء، بمحورين لتطهير قرى شمال وغرب الطارمية.

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