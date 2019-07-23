القوات الأمنية والحشد يفككان 10 عبوات ناسفة ويواصلان تفتيش قرى غرب الطارمية

2019/07/23 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، 10 عبوات ناسفة، فيما واصلا تفتيش قرى

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