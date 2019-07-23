العثور على مضافة لداعش ومتفجرات بالطارمية شمالي بغداد

2019/07/23 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الاربعاء، على مضافة لداعش تحوي مؤنا غذائية ومتفجرات في محيط غرب الطارمية شمال بغداد.

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