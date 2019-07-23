“KMG” تطرح هاتف ” 7 pro” بتقنية الذكاء الاصطناعي

2019/07/23 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة كي إم جى “KMG”، المصرية المتخصصة في مجال توزيع الهواتف المحمولة وكيل شركة ون بلس “One Plus” العالمية المتخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة، بطرح أحدث إصدارين جديدين من هاتفها الذكي ون بلس 7 برو.وذكرت الشركة، انه ” بموجب الاتفاق مع “One Plus” فإن “كي إم جي” طرحت الإصدارين الجديدين من الهاتف […]

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