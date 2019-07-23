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هيئة الحج: اكتمال الحجاج الواصلين خلال أسبوع ويوجد 6 الاف حاج خارج مظلتنا


هيئة الحج: اكتمال الحجاج الواصلين خلال أسبوع ويوجد 6 الاف حاج خارج مظلتنا
2019/07/23 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع...

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